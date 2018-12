Trasporto pubblico locale, dal 2012 al 2016 lieve aumento dei passeggeri nel savonese

Savona. In Liguria dal 2012 al 2016 i passeggeri del trasporto pubblico locale nei comuni capoluoghi di provincia sono passati da 161,83 a 152,01 milioni, con un calo pari al 6,1%. Sempre nello stesso periodo di tempo a livello nazionale è stato registrato un calo dei passeggeri del Tpl nei comuni capoluogo di provincia, che sono passati da 3.513,47 milioni nel 2012 a 3.373,65 milioni nel 2016 (-4%). Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat.

Tornando ai dati della Liguria tra i comuni capoluogo di provincia spiccano La Spezia e Savona, che hanno fatto registrare rispettivamente un aumento dell’1,8% e dello 0,9% dei passeggeri del TPL dal 2012 al 2016.

Gli altri comuni capoluogo di provincia hanno fatto registrare dati in calo: -6,7% a Genova e -42,3% a Imperia.

Per calcolare i passeggeri del TPL sono stati presi in considerazione i seguenti mezzi di trasporto: autobus, tram, filobus, metropolitana, trasporti per vie d’acqua, funicolare, funivia e altri sistemi ettometrici.