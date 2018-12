Tpl, entrata in vigore degli orari non scolastici

Savona.Cambio degli orari dei bus nei giorni delle feste natalizie, con l’entrata in vigore dell’orario non scolastico.

TPL Linea comunica che, in occasione della chiusura delle scuole in base al calendario scolastico regionale 2018/2019, dal giorno lunedì 24 dicembre 2018 al giorno sabato 5 gennaio 2019, saranno in vigore gli orari non scolastici.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.