Tovo San Giacomo. Sono terminati da pochi giorni i lavori di posizionamento di due nuove pergole frangisole nel giardino della nuova Scuola dell’Infanzia di Tovo San Giacomo.

“Questo nuovo, importante intervento nel plesso di via Accame – inaugurato ufficialmente a gennaio 2017 – migliorerà ulteriormente la vivibilità e la qualità del servizio scolastico permettendo così ai giovanissimi alunni della scuola di poter usare gli spazi esterni esposti al sole, garantendo allo stesso modo un’illuminazione costante nelle due aule” spiegano dal Comune.

L’Assessore delegato all’istruzione, Diego Rubado, esprime tutta la sua soddisfazione per questo lavoro: “Siamo molto contenti di essere riusciti come Amministrazione a finanziare questo importante lavoro: con queste due pergole frangisole potremmo da un lato offrire spazi ombreggiati ai bambini quando escono per giocare ed allo stesso tempo permettiamo alle aule di continuare a ricevere una luce costante durante le lezioni. L’impegno mio e di tutta l’Amministrazione verso i due plessi scolastici” – conclude Rubado – “proseguirà anche nel 2019 con importanti interventi anche nell’edificio della scuola primaria dove, tra l’altro, saranno rifatti completamente i servizi igienici. Ci siamo dati come obiettivo di mandato quello di migliorare costantemente la qualità delle nostre due scuole per permettere agli alunni, ai docenti ed ai collaboratori una migliore vivibilità delle intere strutture”.

Il costo dei due pergolati, realizzati in materiale tecnico resistente alle intemperie, è stato complessivamente di 18.689,00 euro, interamente finanziati dal Comune di Tovo San Giacomo. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Battista di Milano.