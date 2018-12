Tovo, gli alunni della scuola primaria iniziano la “Caccia al problema”

Tovo San Giacomo. Presso le scuole elementari di Tovo San Giacomo ha preso il via il progetto “Caccia al problema” promosso nell’ambito del Programma Operativo Nazionale del Miur “Dall’integrazione all’inclusione nell’ambito logico matematico”.

La dottoressa Paola Ricca guiderà gli alunni alla scoperta di come funziona la mente per individuare i punti di forza, mettere in luce i talenti favorendo l’autostima. In altre parole “imparare ad imparare sentendosi felice a scuola”.

Le 60 ore nelle quali si articolerà il progetto, totalmente gratuito, sono riservate agli alunni di terza quarta e quinta.