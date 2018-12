Savona. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è recato in visita in diversi comuni del ponente per portare gli auguri della Regione Liguria a sindaci e amministratori.

Ad Albisola Superiore ha consegnato i riconoscimenti ai volontari della squadra locale di protezione civile che ha prestato servizio durante gli eventi calamitosi del 29 e del 30 ottobre e ha assistito alla presentazione del Presepe degli Abissi. A Toti è stato donato il bozzetto de la Madonna degli Abissi scala 1 a 4 (alta quindi 40 cm, visto che l’originale è 160 cm) realizzata dalla ceramista Laura Romano, mentre per il concorso in cui si premia il selfie insieme alle statue è stato scelto la scultura di Grazia Genta: la ceramica rappresenta una suora intenta a prendere il sole.

Foto 2 di 2



“Il progetto de ‘Il Presepe degli Abissi’ – spiega il direttore artistico Diego Gambaretto – ha come perno centrale tantissimi artisti che hanno appoggiato questa proposta che unisce la ceramica, il mare, il turismo e la tradizione del presepe. Per qualche anno il progetto è rimasto solo sulla carta e ha preso l’avvio solo quando ho convinto a dare la loro disponibilità, totalmente gratuita, alla realizzazione delle statue a dimensioni reali a due artisti molto conosciuti e apprezzati nel nostro territorio e non solo: Laura Romano che ha realizzato la Madonna degli Abissi, il Maestro Ivan Cuvato per San Giuseppe (il ceramista per Damiano Rossello per il bambinello si è unito). A loro volta la ceramista Laura Romano ha coinvolto circa venti ceramiste del suo meraviglioso gruppo di ceramica creativa di Piazza Martiri a Savona, mentre il Maestro Ivan Cuvato ha coinvolto il Maestro Ylli Plaka”.

Ad Andora poi Toti ha visitato il cantiere della scuola di via Cavour, che sarà aperta a gennaio 2019, prima di incontrare cittadinanza e amministrazione. Ad Arma di Taggia ha assistito all’accensione dell’albero di natale nel giardino di Villa Boselli. La visita è proseguita poi in Comune a Savona.