Albenga. Anche nel 2019, nelle date del 5 e 6 gennaio, tornerà Albenga Brick: il primo festival espositivo di opere Lego organizzato nella provincia di Savona.

Anche la seconda edizione si svolgerà a Palazzo Scotto-Niccolari, nel centro storico della città ingauna. In questa splendida cornice saranno presenti un dozzina di espositori provenienti da tutto il nord Italia, i quali esibiranno al pubblico le loro opere originali realizzate con i mattoncini più famosi e amati del mondo.

Oltre all’esposizione, all’interno della sala, verranno allestite un piccolo mercatino e un’area gioco nella quale, bambini e non, potranno divertirsi a giocare e costruire l’uno accanto all’altro, trascorrendo così in allegria e in amicizia il giorno della befana.

Promtore dell’organizzazione sarà nuovamente l’Avis comunale di Albenga, ente alla quale verranno devolute tutte le offerte all’ingresso a favore della fondazione Telethon Italia. Gli orari di apertura al pubblico saranno il sabato dalle ore 14 alle 20, la domenica invece dalle ore 9 alle ore 19.