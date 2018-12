Top 10 della settimana, aggiungiamo un po’ di ritmo a questo natale con Cardi B

Buon giovedì a tutti i nostri lettori. Siamo a metà dicembre, il mese più frenetico dell’anno forse, le luci colorate del natale, la gente che affolla le strade e direi che la #ivgchart è quello di cui hai bisogno!

Sono tantissimi i nostri lettori che la condividono e che ci scrivono indicandomi canzoni che vorrebbero sentire nella nostra chart, spesso mi fate ascoltare roba che non conoscevo ed è fantastico tutto questo, come è fantastica la musica in generale!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, è un mio mashup, ho mescolato i suoni di “Losing It” di Fisher con la voce di Cardi B in Bodak Yellow, la potete ascoltare qui.

Questa settimana nessuna nuova entrata ma sempre tantissima bella musica quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto la nuova entrata della scorsa settimana, sta salendo ogni chart mondiale “Promises” di Calvin Harris e Sam Smith è davvero un pezzo bellissimo. Al secondo posto, una canzone fresca, un nuovo talento uscito dai social, piace molto ai giovanissimi e la sua “Nera” è sicuramente una hit italiana, complimenti ad Irama perchè entra a gamba tesa nella seconda posizione della nostra chart!

Alla terza posizione ritorna Gue Pequeno, l’immortale dell’hip hop italiano, ha fatto una sorta di remake di Oro di Mango, rivisitato da Big Fish e interpretato alla sua maniera, si intitola “Bling Bling” e suona fortissimo. Alla posizione numero 4 un disco che mi ha colpito molto nonostante io non sia un suo fan, lui è Fedez e con questa canzone che ha dedicato al piccolo figlio si aggiudica l’entrata della nostra chart, anche il titolo è molto significativo “Prima di ogni cosa”.

Alla posizione numero 5 c’è “Taki Taki”. Dj Snake ha pensato bene di riunire Selena Gomez, Ozuna e Cardi B per confezionare una hit per l’inverno 2019 e puntualmente ci è riuscito! Alla posizione numero 6 la coppia Annalisa e Mr Rain con “Un Domani” è un singolo che mi piace molto!

Alla posizione 7 un duo fantastico: Drake e Bad Bunny. Insieme non si erano mai sentiti e separati si stanno prendendo la scena attuale, la canzone si chiama “Mia”! La numero 8 della #ivgchart sono Enrico Nigiotti e Gianna Nannini con la loro “Complici” un disco tutto italiani, mi piace molto questo duetto, ascoltatevelo!

Alla posizione numero 9 troviamo Carl Brave con Max Gazzè e la loro piacevolissima “Posso”. La posizione numero 10 l’avevamo già sentita nei miei consigli all’ascolto, è un pezzo magnifico “Girls like you” dei Maroon 5 con Cardi B.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

