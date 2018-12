Toirano, uomo si ferma a bordo strada e si accascia a terra privo di conoscenza

Toirano. Accosta l’auto e scende, ma si accascia a terra perdendo conoscenza. E’ accaduto poco fa a Toirano ad un uomo che stava transitando con il suo mezzo quando, forse dopo aver accusato un malore, si è fermato per chiedere aiuto.

Sul posto il personale sanitario del 118 e i militi della Croce bianca di Borghetto.

Poco prima delle 20, invece, a Borghetto, un’auto ha avuto uno scontro con uno scooter. Fortunatamente, nonostante siano stati sbalzati a terra, per l’uomo e la donna a bordo della moto solo qualche trauma non grave, e sono stati accompagnati al Santa Corona in codice verde il primo, in giallo la seconda.