Toirano, scontro moto-bici in via Balestrino. Brutto trauma cranico per il ciclista: è grave 

Toirano. Incidente stradale nella tarda mattina di oggi, intorno a mezzogiorno, a Toirano. Il sinistro è avvenuto in via Balestrino e ha visto protagoniste una moto e una bici, che si sono scontrate. Grave l’impatto, in seguito al quale è stato l’uomo in sella alla bici ad avere la peggio.

Sbalzato a terra, ha riportato diversi traumi e ferite: a preoccupare, in particolare, un trauma cranico piuttosto importante.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, i militi della croce bianca di Borghetto che, dopo aver prestato le prime cure al ferito sul posto, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.