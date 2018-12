Savona. Il V trofeo Città di Ventimiglia di tiro con l’arco ha visto tra i protagonisti anche Mirko Zunino, degli Arcieri granatiere, nota compagnia arcieristica savonese.

Zunino ha conquistato il primo posto nella gara sanremese per la categoria Arco nudo Senior: per lui, oltre al primo posto, anche il record personale, con il rilevante punteggio di 525 punti.

Foto 2 di 2



La prova si è disputata al coperto, con bersagli posti a una distanza di 25 metri.

Per gli Arcieri granatiere il 2018 sembra essere stato un anno positivo, con buone prestazioni e numerose vittorie, non solo locali. Il 2019 potrebbe riservare ulteriori sorprese, soprattutto per la crescita dei giovani talenti tra i Granatiere.