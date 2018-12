Ticket “sold out”, ma arriva il regalo di Natale: “Disponibili mille biglietti del ‘Jova Beach Party’ per i residenti di Albenga”

Albenga. Ticket “sold out”, ma Babbo Natale strizza l’occhio agli albenganesi e porta nel Comprensorio ingauno un gradito regalo di Natale, seppur in leggero anticipo.

In accordo con l’amministrazione comunale, infatti, Trident Music (organizzatrice del “Jova Beach Party” di Lorenzo Jovanotti Cherubini, in programma ad Albenga il prossimo 27 luglio 2019) proporrà in vendita 1000 (mille) biglietti, fino al loro esaurimento, destinati ai soli residenti di Albenga (si tratta di alcuni dei ticket che prudenzialmente erano stati sospesi in attesa degli ultimi accertamenti sulla capienza totale).

La vendita dei biglietti potrà essere fatta solo in contanti, fino ad un massimo di 6 ticket per acquirente, e si svolgerà presso la Riviera Agency di Albenga, in via Venezia 19, giovedì 20 dicembre 2018, con inizio alle 10,30 e chiusura delle vendite fissata alle 17.

In tal modo anche tutti i ritardatari potranno rimediare acquistando un biglietto per sé oppure come eventuale regalo natalizio per famigliari, amici e conoscenti. E la scelta di delimitare la vendita ai soli residenti di Albenga non è stata casuale, come spiegato il sindaco Giorgio Cangiano.

“La risposta della città di Albenga e di tutti i fan di Jovanotti in relazione alla data ingauna è stata straordinaria, oltre ogni previsione, per noi e per gli organizzatori. È stata la prima data sold out e non ce lo aspettavamo. Per questo motivo ho chiesto all’organizzazione se fosse possibile mettere altri biglietti in vendita così da permettere in particolare ai residenti della città che ospiterà l’evento di potervi partecipare e li ringrazio per aver acconsentito”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il “Jova Beach Party” è una grande festa in spiaggia che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata in una “città temporanea” di 300 metri per 100 metri realizzata interamente sulla spiaggia, in cui troveranno spazio tanti ospiti, gruppi, dj-set, ristoranti. Si potrà giocare a beach volley, fare il bagno, mangiare, bere, ballare. E ci si potrà persino sposare. Momento clou sarà ovviamente l’esibizione di Lorenzo Cherubini, che ad ogni tappa darà vita ad un dj-set tutte le volte diverso.