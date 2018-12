“Terramare”, a Finalpia i sapori dell’entroterra incontrano i profumi del mare

Finale Ligure. Finalpia, antico quartiere agricolo di Finale Ligure, ma anche borgo affacciato sul mare. Storie e sapori, quelle dei campi e quelle dei gozzi, che si fondono sabato 8 e domenica 9 dicembre in TerraMare, manifestazione che vedrà nel centro storico, riqualificato e pedonalizzato, un vero mercato di eccellenze enogastronomiche di Finale, del suo entroterra, del suo mare.

Dopo AgruMare e Pesto d’Amare, questo è il terzo appuntamento voluto dal Comune di Finale Ligure, che si è avvalso della collaborazione dei Garosci de Pia, l’Istituto Superiore Migliorini-Da Vinci e Slow Food affidando la parte organizzata allo Studio Bodoni. Il risultato è un programma ricco di appuntamenti, di prodotti tipici, di incontri e talk show, condotti dal giornalista enogastronomo Stefano Pezzini, con cuochi, produttori, storici. Si parlerà di antiche tecniche di pesca, di “cultivar”, di castagne vero pane che ha sfamato generazioni di liguri ma anche di Ormeasco, vino rude, di montagna, che bagnò in Valle Arroscia gli artisti e gli intellettuali (da Jorg a Debord, da Peggy Guggenheim a Pinot Gallizio) che da Albissola andarono “in gita” a Cosio d’Arroscia e stesero il manifesto del Situazionismo, vero “papà” intellettuale del ‘68 francese. Cucina di mare e di terra “sposata” dall’oro della provincia di Savona, l’olio extravergine di oliva, che sarà presentato nell’anteprima “È arrivato l’olio nuovo” ospitata nella tensostruttura di Piazza Oberdan. Un’occasione per poter degustare l’olio evo della provincia di Savona appena franto e scoprirne caratteristiche e valore unici.

Certo, in una manifestazione enogastronomica, non possono mancare le occasioni per una ristorazione di qualità. Due le proposte: l’osteria di TerraMare dove, in una ampia tensostruttura riscaldata, i visitatori potranno gustare a pranzo la cucina di terra e di mare realizzata con i prodotti del territorio dallo chef Jacopo Lovisolo dell’Osteria La Briga coadiuvato dall brigata di cucina e dell’Istituto Migliorini. E poi lo “street food” alla ligure, un percorso gastronomico lungo il quale degustare le uova al tartufo, i taglieri di salumi e formaggi, la tradizionale farinata di ceci, gli antipasti di mare, le torte salate con le verdure di stagione, la torta di riso, la sardenaira, le frittelle, dei Volontari feglinesi di Orco Feglino e tanti dolci per grandi e piccini. Infine domenica una sorpresa: l’osteria di TerraMare ospiterà il piatto simbolo della via del sale, la bagnacauda realizzata dalla storica finalese Compagnia di San Pietro.

Non mancherà un’area dedicata ai più piccoli con i Laboragiochi dove imparare divertedosi.

Si comincia sabato con una giornata piena di grandi emozioni: alle 11.30 inaugurazione ufficiale e tavolo conviviale tra i sindaci dei comuni coinvolti nell’evento in Piazza Oberdan otto la tensostruttura. Alle 17 la Corale di Calizzano composta da 25 elementi intonerà canti di montagna e natalizi. Al termine tante candeline accese segneranno il percorso fino a Piazza Donat Cattin dove alle 18.30 si accenderà un albero di Natale in pieno spirito ligure: sarà difatti un grande ulivo illuminato il simbolo delle feste a Finalpia.

TerraMare aspetta i suoi ospiti a Finalpia in Piazza Oberdan, via Porro e via Drione sia sabato che domenica, dalle 10 alle 19.