Tentati furti a Pietra Ligure: ladri in fuga nella boscaglia

Pietra Ligure. Resta alta la preoccupazione nella zona del Trabocchetto a Pietra Ligure per i furti in appartamento.

Ultimi episodi in ordine di tempo quelli avvenuti nella prima serata di oggi, con tre ladri che hanno cercato di introdursi in due alloggi in via Piave: una mamma con i figli, vicina di casa, ha messo in allarme i malviventi che poi si sono dileguati. Secondo quanto appreso i tre sono fuggiti nella boscaglia facendo perdere le proprie tracce.

La donna, sentendo dei rumori e capendo la situazione, ha prontamente allertato il gruppo whatsapp del vicinato, nato a seguito dell’escalation di furti che si è verificato in zona negli ultimi tempi. Alcuni abitanti della via pietrese che si sono riversati in strada in cerca dei tre ladri, che si sono dileguati nelle fasce.

Stando al racconto di alcuni testimoni si sono sentite nella boscaglia voci di nazionalità albanese, ma sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri: i militari sono intervenuti sul posto e hanno svolto le prime indagini, svolgendo i rilievi e ascoltando la testimonianza della donna e dei vicini che hanno sentito i ladri durante le fasi della fuga.

Almeno due i tentati furti nella zona del Trabocchetto denunciati ai carabinieri: in un caso i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze di una abitazione, in un altro stavano per smurare la cassaforte della casa quando sono stati disturbati e costretti a fuggire, rinunciando così al colpo.