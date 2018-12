Tenta di rubare tonno e liquore al Lidl di Albenga, scalcia e sputa contro vigilante per fuggire: arrestato

Albenga. Rapina impropria e resistenza. Sono le accuse contestate ad un marocchino di 32 anni, Mohamed Zelzewli, che ieri è stato arrestato ad Albenga dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile dopo un tentativo di furto al supermercato Lidl.

Le manette sono scattate intorno alle 18: il nordafricano è stato sorpreso dall’addetto alla vigilanza del negozio mentre cercava di superare la barriera delle casse con alcune scatolette di tonno e una bottiglia di liquore nascosti sotto la giacca. Una volta scoperto, l’uomo ha tentato di fuggire iniziando a scalciare e sputare contro il vigilante ed il responsabile del negozio, che sono anche stati minacciati. A quel punto è scattata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti in pochi minuti e hanno bloccato Zelzewli.

Anche una volta arrivato in caserma, il marocchino, che era in evidente stato di alterazione, ha continuato a dare in escandescenze sputando e scalciando. Per questo il pm Elisa Milocco gli ha contestato anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina l’uomo è stato processato per direttissima in tribunale ed il suo arresto è stato convalidato. L’imputato ha poi definiti la sua posizione patteggiando due anni e un mese di reclusione e 800 euro di multa. Il giudice ha disposto per lui la misura di custodia cautelare in carcere.