Tempo di vacanze sulla neve, attenzione alle truffe online per chi vuole affittare una casa

Savona. Tempo di vacanze natalizie e, tra i fortunati che possono permettersi le ferie, ci saranno anche tanti i savonesi che quest’anno decideranno di trascorrere qualche giorno di relax in montagna, magari affittando una casa per il periodo di Capodanno. Tra le mete più scelte, anche per vicinanza geografica, ci saranno certamente le piste delle località della provincia di Cuneo, Limone Piemonte in primis, ma anche quelle del Monregalese come Prato Nevoso ed Artesina.

Proprio nel momento in cui in molti vanno alla ricerca di appartamenti in cui passare le vacanze, arriva il monito da parte dei carabinieri che invitano a fare attenzione alle truffe. “Chi vuole affittare un appartamento durante le festività natalizie deve prestare la massima attenzione, soprattutto davanti ad annunci con prezzi particolarmente allettanti” precisano dall’Arma.

Diffidare anche di richieste di anticipi o caparre da accreditare su carte di credito prepagate, conti correnti accesi via web (tipo Postepay, banche online, money transfer) da parte degli inserzionisti che, una volta intascati i soldi, potrebbero sparire insieme al sogno di avere una casa in montagna per le vacanze.

Il consiglio dei carabinieri è quello di verificare sempre su internet se gli annunci siano già stati segnalati come fake da altri utenti e, in alternativa, di rivolgersi a professionisti del settore per trovare appartamenti da affittare. Infine, se ci si trova davanti a casi sospetti o per qualsiasi dubbio, i militari invitano a non esitare a contattare le stazioni carabinieri del territorio delle compagnie di Cuneo e Mondovì per ricevere aiuto e consigli.