Tasso investito e ucciso a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Un giovane tasso che stava attraversando una strada in località Castello a Cairo Montenotte è rimasto gravemente ferito dall’impatto con un’automobile. In mattinata è stato scorto da un automobilista che ha avvertito i volontari della Protezione Animali savonese, che lo hanno soccorso. Le sue condizioni sono parse subito gravi e, malgrado le cure veterinarie somministrategli, è morto nel pomeriggio. “E’ il quinto tasso soccorso quest’anno in provincia dai volontari” fanno sapere dall’Enpa.

Il tasso possiede robuste unghie con cui scava ampie tane con gallerie lunghe anche diversi metri e tutta una serie di cunicoli per fornire aerazione alla camera centrale; vive in gruppi anche di una decina di individui organizzati gerarchicamente che hanno bisogno di territori grandi anche un centinaio di ettari. Trascorre gran parte della sua vita nella tana, da cui esce solo di notte; alla fine dell’autunno si ritira nella tana e vi trascorre l’inverno dormendo quasi continuativamente”.

Il periodo degli accoppiamenti ha luogo di solito nel mese di ottobre, e dopo una gestazione di circa tre mesi e mezzo, tra febbraio e marzo nascono da 3 a 5 piccoli che diventano adulti in un paio di anni; i cuccioli restano con i genitori fino all’autunno successivo ed in alcuni casi fino all’inverno. Ne è vietata la caccia ma è vittima di intenso bracconaggio e se non ucciso anzitempo, può raggiungere un’età massima di quindici anni; è onnivoro e si ciba di notte soprattutto di insetti, grosse larve, lombrichi, lumache, uova, frutta, miele, bacche, erba, bulbi ma anche di piccoli mammiferi e uccellini.