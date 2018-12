Tassa sulla pesca sportiva, Vaccarezza presenta un’interrogazione in Regione per scongiurarla

Liguria. È stata depositata ieri pomeriggio un’interrogazione a risposta immediata, a nome dei consiglieri regionali di Forza Italia Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, nella quale viene chiesto alla giunta Toti di assumere con urgenza iniziative finalizzate a scongiurare l’istituzione di un contributo da 10 a 100 euro a carico dei pescatori sportivi e ricreativi, prevista da un emendamento alla legge di Bilancio attualmente in discussione alle Camere.

“Abbiamo deciso di preparare questo documento – spiegano – perché l’introduzione di una tassa a carico della pesca sportiva andrebbe a colpire un’attività praticata da milioni di persone in tutta Italia, di cui 160 mila in Liguria. È una pesca non invasiva, che mantiene viva una tradizione fondamentale della nostra terra e che alimenta anche un significativo indotto economico legato alla vendita delle attrezzature”.

“Un testo identico a quello dell’emendamento in questione – proseguono i consiglieri regionali di Forza Italia – nelle scorse settimane era già stato stralciato dalla seconda bozza della legge di Bilancio dello Stato dopo le proteste delle categorie coinvolte. Nonostante questo, alcuni deputati della maggioranza di governo hanno deciso di ripresentare la proposta, senza peraltro un nuovo adeguato confronto istituzionale con le associazioni coinvolte”.

“Dopo quelle a difesa della pesca col palamito presentate negli ultimi due anni, abbiamo perciò portato avanti anche questa iniziativa. La pesca sportiva è una passione sana, consente una fruizione genuina del nostro mare e del nostro paesaggio. Non vorremmo che, al netto dei buoni propositi circa l’utilizzo delle risorse derivanti dall’introduzione di questo balzello, si voglia soltanto far cassa” concludono.