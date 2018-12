Tamponamento tra auto in A10 tra Savona ed Albisola, due feriti

Savona. E’ di due feriti il bilancio del tamponamento tra auto avvenuto questa sera sulla A10 tra i caselli di Savona ed Albisola in direzione di Genova.

L’incidente si è verificato pochi minuti dopo le 19 quando due auto sono violentemente entrate in contatto tra loro.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Savona Soccorso, un’ambulanza della croce rossa di Savona ed un’altra ambulanza della croce bianca di Spotorno, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento savonese, al personale delle Autostrade e la polstrada.

Per fortuna gli occupanti dei veicoli non hanno riportato traumi particolarmente gravi e perciò sono stati trasferiti in codice giallo al San Paolo di Savona.