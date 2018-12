Surreale. Ma bello…

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

Alzi la mano chi ha intuito l’argomento di questa settimana da queste tre parole.

Ammettetelo, romanticoni: lo sapete tutti. Lo so.

Perché “Notting Hill” è rimasto nel cuore di tutti: noi ragazze innamorate di Hugh Grant e voi maschietti affascinati da Julia Roberts.

Lo so.

Perché eravamo tutti giovanissimi e tutto era concesso.

Ascoltavamo le Spice Girls, i Backstreet Boys, guardavamo i film con Leonardo Di Caprio. E potrei andare avanti per ore.

Oggi ho scoperto una curiosità davvero bella: la storia d’amore di Anna Scott e William Thacker sta per compiere vent’anni e la libreria che fa loro da ambientazione non solo esiste davvero ma è diventata complice nella celebrazione della felicità di tante altre coppie.

I proprietari raccontano che spesso è capitato, a loro insaputa, di dichiarazioni d’amore tra le mura della loro libreria e, con il passare degli anni, questo fenomeno è diventato sempre più consolidato.

Ora, con l’avvicinarsi del ventennale, sempre più sono le coppie che vogliono celebrare il loro amore in questo posto speciale. Da tutte le parti del mondo.

Trovo che questa sia una notizia davvero bella.

Mi ha fatto pensare a tutti quei luoghi che appartengono a film che tanto ho amato, che mi hanno fatto emozionare e che riguardo sempre volentieri.

La libreria di Meg Ryan in “C’è posta per te”, la pista di pattinaggio in “Serendipity”, il traghetto del “Matrimonio del mio migliore amico” e la lista potrebbe andare avanti per ore.

Sarebbe bellissimo intraprendere tanti viaggi per visitare questi posti, per immedesimarsi in quelle scene che ci hanno emozionato e che ci ricordano di una bella spensieratezza.

Io, se chiudo gli occhi, penso di essere in quella libreria, davanti all’uomo dei miei sogni.

Una ragazza, che sta di fronte ad un ragazzo. E gli sta chiedendo di amarla.

… e lo so che vi state immaginando tutti quella indimenticabile scena.

Avete visto che romantica che divento con il mio amato freddo e con l’inverno?

Buon dicembre, cari curiosi. Vi auguro che sia speciale.

