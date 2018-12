Andora. Il mare ha dato spettacolo ad Andora grazie all’ottava edizione del Cinghiale Marino Longboard Cup che si è svolta domenica 9 dicembre presso il surf club Cinghiale Marino. Una gara caratterizzata da una giornata quasi primaverile con sole caldo, assenza di vento ed onde che nei set più grandi hanno raggiunto quasi due metri.

Numerosi i passanti che sul lungomare, incuriositi dallo spettacolo offerto dagli atleti in acqua, si sono fermati a guardare le evoluzioni sulle onde dei campioni riuniti ad Andora per l’importante evento sportivo che ha segnato simbolicamente anche il riavvio delle attività sul litorale ad una mese dalla violenta mareggiata che ha colpito la costa.

Atleti, staff e giudici hanno espresso piena soddisfazione per l’ospitalità e per l’organizzazione realizzata dal club andorese.

Vediamo i vincitori, categoria per categoria.

Nella categoria maschile successo di Mattia Maiorca, secondo posto per il giovane Filippo Marullo, terzo posto per Renato Carta, quarto posto per Paolo Colombini di Andora.

Nella categoria donne primo posto per Francesca Rubegni, seconda posizione per Sofia Ferri di Albenga.

Nella categoria Junior si piazza al primo posto Filippo Marullo, seconda posizione parimerito per i giovanissimi Edoardo Conti di Savona e Mattia Belluco di Genova.

Primo classificato nella categoria Master è giunto Andrea Cannavò.

Premio fair play per Max Bertoni.

Giudici surfing Fisw erano Giuseppe Arioni, Roberto Bersani, Enrico Giannotti, Luca Pilloni; contest director Marco Gregori.