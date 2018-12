Sul sito della Polisportiva nasce una nuova pagina dedicata agli APPUNTAMENTI

La Polisportiva del Finale è sempre più attenta alla comunicazione in tutte le sue forme e per dimostrarcelo inserisce sul proprio sito una nuova pagina dedicata ai propri APPUNTAMENTI che potete leggere al link seguente.

http://www.polisportivadelfinale.it/index.php/i-nostri-appuntamenti

Sono già tante le informazioni e le pagine che potete trovare sul nostro sito:

– il nostro ALBO D’ORO, dove trovate i nostri riconoscimenti più importanti;

– la pagina delle ATTIVITA’ SPORTIVE, dove vengono descritte tutte le sezioni ed i settori che costituiscono la Polisportiva del Finale, con i relativi contatti di ciascun settore e sezione;

– la pagina dedicata al PROGETTO SCUOLA, grazie al quale, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure i bambini ed i ragazzi delle scuole dell’Infanzia, Primaria e delle Medie e Superiori del finalese, possono avere accesso alle nostre attività sportive in forma gratuita e nell’orario scolastico;

– la pagina dedicata alle nostre ATTIVITA’ SOCIALI, come ad esempio la ginnastica dolce per gli anziani;

– quella dedicata agli EVENTI dove trovate le locandine di tutte le gare, i tornei, gli stage e le manifestazioni organizzate dalla Polisportiva del Finale, grazie anche al supporto dei propri partners commerciali;

– quella dedicata alle NEWS, con tutti gli articoli riguardanti le nostre attività, le manifestazioni svolte ed i progetti organizzati come quello sull’EDUCAZIONE ALIMENTARE, a cura della Dottoressa Marina Toscani, di cui a breve avremo i prossimi due incontri, quello rivolto ai bambini, questo Sabato 15 dicembre e quello rivolto agli adulti del prossimo Martedì 18 Dicembre che si svolgeranno rispettivamente alle 15.30 nella Palestra di Via XXV Aprile e alle 20.30 in Sala Gallesio a Finale Ligure;

– poi naturalmente non possono mancare la descrizione dell’ASSOCIAZIONE, e dei suoi IMPIANTI SPORTIVI, il nostro ORGANIGRAMMA, i CONTATTI e la GALLERIA fotografica.

Ma la novità, come anticipato è la pagina I NOSTRI APPUNTAMENTI che con le sue lavagnette, ideate dallo staff del nostro ufficio vuole condensare in un’immagine quelli che sono appunto i nostri NUMEROSISSIMI IMPEGNI settimana per settimana, nell’ottica di tenervi sempre più aggiornati e di offrirvi uno strumento più immediato possibile per poter ricordare e ricordarci quelli che sono tutti i nostri appuntamenti nel breve termine.

Proprio oggi, tra l’altro, è stata pubblicata anche una LAVAGNETTA particolare dedicata alle Feste Natalizie in programma per le sezioni ed i settori della Polisportiva del finale nei prossimi giorni, tra cui:

– Sabato 15 Dicembre AIKIDO L’ARTE DELLA PACE E DELL’ARMONIA, spettacolo natalizio della sezione Aikido, presso il Villaggio di Natale di GiuEle;

– Domenica 16 Dicembre VIAGGIO NEL TEMPO, saggio di Natale del settore ASD ArteGinnastica, al Palasport Alessia Berruti;

– Giovedì 20 Dicembre FESTA DI NATALE della sezione Finale Basket Club insieme al settore Aquila Softball e Baseball Finale Ligure, sempre al Plasport Alessia Berruti;

– Sabato 22 Dicembre CENA DI NATALE della sezione Volley Team finale con intrattenimento a sorpresa presso i Bagni Boncardo.

Le lavagnette sono inoltre disponibili anche sulla nostra PAGINA FACEBOOK, POLISPORTIVA DEL FINALE ASD, e allora se, in ottica di una sempre maggiore crescita di questa importante ed attivissima realtà sportiva del finalese, volete aggiornarvi, aggiornare e rimanere aggiornati sui nostri appuntamenti, condividetele, condividetele, condividetele!

Grazie a tutti e Buone Feste dalla Polisportiva del Finale!