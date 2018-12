Stile Artigiano Savona: per il 2018 sarà la Fortezza del Natale

Savona. Il 2018 è senza dubbio l’anno del rinnovamento per la kermesse dedicata all’artigianato ligure che quest’anno spegne quattordici candeline. Stile Artigiano, infatti, si presenta ai savonesi in chiave natalizia presso la nuova sede: la Fortezza del Priamar.

L’appuntamento annuale di Confartigianato, che aprirà i battenti alle ore 15 di venerdì 7 dicembre e si concluderà domenica 9 dicembre, animerà il complesso monumentale della città di Savona che, per l’occasione, diventerà la Fortezza del Natale. Tre giorni di stile organizzati con il contributo della Regione Liguria e della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria e con il patrocinio del Comune di Savona e della Provincia di Savona in cui l’artigianato ligure di eccellenza è protagonista.

“L’artigianato non può che essere un elemento fondamentale per l’economia del nostro territorio – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e all’Artigianato Andrea Benveduti. – Questa tre giorni ben si concilia con la valorizzazione di un settore così importante per la Liguria, vista la prossimità delle festività natalizie e le ottime ricadute che eventi come questo possono avere sul nostro tessuto economico”.

“Ormai da quattordici edizioni il pubblico entra in contatto con l’artigianato ligure di eccellenza – dichiara Giancarlo Grasso, Presidente di Confartigianato Liguria e Savona – Per il 2018 Stile Artigiano accompagnerà i visitatori nel mondo del Natale, per un’esperienza unica che coniuga la magia delle feste con il fascino del ‘fatto a mano’. La Fortezza del Natale sarà un evento di grande suggestione grazie alle eccellenti collaborazioni che come ogni anno contribuiscono negli eventi, nei workshops e in tutti gli appuntamenti a programma. Vetro, ceramica, rame, food e moda sono alcuni degli ingredienti che si inseriscono nella proposta di quest’anno e che si completeranno con allestimenti ad hoc realizzati dagli artigiani del verde e dell’artistico”.

Il ricco programma della tre giorni si apre alle ore 16 con l’inaugurazione, a cui parteciperà il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti che, con l’occasione, premierà alcuni artigiani in pensione quale riconoscimento del valore del lavoro artigianale e della fedeltà associativa. Il sabato e la domenica tutti pronti per accogliere Babbo Natale e i suoi aiutanti, assaggiare i cibi della tradizione e farsi accompagnare in un tour nell’artigianato a tema dalle note di canti gospel. Proprio Babbo Natale, ospite d’onore per il 2018, sarà presente all’ingresso del Palazzo del Commissario per accogliere i visitatori e accompagnarli in un viaggio tra le proposte e idee regalo delle imprese.

La Fortezza del Natale, inoltre, sarà lo scenario di una pacifica invasione di alcuni personaggi fantastici ispirati al film di animazione “Le 5 leggende”: un evento unico, a cura della Scuola di Moda Tifdi di Savona in collaborazione con gli allievi di Futura-Centro Formativo Confartigianato Savona, che animerà le vie centrali della città prima e il Piazzale del Maschio poi. Parallelamente, presso P.articelle, il gruppo di artigiani che, con un progetto di Confartigianato Savona, hanno trovato casa presso le cellette del Priamar, un programma complementare di eventi per adulti e piccini accrescerà l’offerta di intrattenimento per il pubblico. Pelle, stoffa, vetro, legno e maestria artigiana gli ingredienti di una proposta unica a cura di Vanessa Cavallaro Cristallerie, GG di Giusi Ghioldi, Emme Immagine ed Enrico Ghiso.

“Siamo ben lieti di salutare questa quattordicesima edizione di Stile Artigiano e il progetto ‘P.articelle: arti nelle celle’, nato da una nostra proposta a Confartigianato Savona per una Fortezza sempre più aperta alla Città e pronta ad accogliere cittadini e turisti con l’eccellenza dell’artigianato locale” sottolinea Ilaria Caprioglio, sindaco del Comune di Savona.

Per il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Luciano Pasquale, “questa manifestazione è la migliore occasione per mettere in contatto la capacità degli artigiani e la qualità dei loro prodotti con un pubblico numeroso e sempre interessato alle produzioni di eccellenza del nostro territorio”.

Orario di apertura degli stand: venerdì 7 dicembre (15 – 19), sabato 8 dicembre (11 – 19), domenica 9 dicembre (11 – 19), l’ingresso è libero.