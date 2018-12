Celle Ligure. Il Comune di Celle Ligure invita a trascorrere insieme le festività natalizie aspettando il 2019 con un ricca offerta di eventi per grandi e bambini e a vivere il borgo avvolto da una calda atmosfera natalizia: shopping, eccellenze del gusto, eventi e tutta la bellezza di Celle incastonata tra il verde e il blu.

Si inizia con i tradizionali presepi: fino a domenica 6 gennaio non perdetevi il suggestivo presepe luminoso che come da tradizione viene allestito ogni anno lungo Via Ferrari ma che quest’anno è stato prolungato fino a Via Colla: due chilometri di figure luminose a grandezza naturale che riproducono gli antichi mestieri tradizionali fino alla Natività posta sul promontorio prima del bivio che porta alla chiesetta frazionale dedicata ai Santi Lorenzo e Antonio Abate.

A partire da domenica 23 dicembre e fino all’Epifania sarà inoltre possibile ammirare i presepi di San Michele, all’interno dell’Oratorio di San Michele Arcangelo, visitabili dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e allestiti dall’omonima confraternita. Gli spettacoli musicali iniziano sabato 22 dicembre con “Genova per Noi” alle ore 18.00 in Sala Consiliare, Via Boagno, Palazzo Comunale: un concerto di canzoni e racconti che vedrà come protagoniste le canzoni dei più importanti cantautori liguri. Ancora musica lunedì 24 dicembre con il concerto itinerante della banda musicale G&L Mordeglia che ci regalerà una sfilata natalizia con Babbi Natale e Befane con partenza dalla località Piani di Celle alle ore 15.30.

Grande serata di musica domenica 30 dicembre: si inizia alle 17.00 nella Chiesa di Nostra Signora della Consolazione con la Corale Polifonica Cellese accompagnata da “A Brigà” e si conclude la serata con il grande concerto gospel della del James Patterson Gospel Group, direttamente dagli Stati Uniti, a partire dalle ore 21.30 presso la Chiesa di Nostra Signora Assunta in località Piani di Celle Ligure.

Tantissime anche le iniziative dedicate ai più piccoli: novità di quest’ anno sono i film d’animazione in Sala Consiliare nell’ambito dell’iniziativa “Pellicole…a Natale” proposta dall’Associazione Cine Indipendente: domenica 23 dicembre Festa in casa Muppet e sabato 29 dicembre Wall-e, entrambi a partire dalle ore 17.00. Sempre dedicato ai più piccoli Il Paese dei Balocchi: tante iniziative e occasioni di gioco e divertimento da domenica 30 dicembre a domenica 6 gennaio, a cura del Consorzio Promotur.

Non mancheranno i tradizionali mercatini di artigianato e prodotti gastronomici con Fuori dal Natale, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel centro storico di Celle. La serata del 31 dicembre sarà riscaldata dal ritmo disco dance dei Non Plus Ultra, che proporranno una musica tutta da ballare a partire dalle ore 23.00 sul palco allestito nella centrale Via Bagno. Allo scoccare della mezzanotte verrà proposto uno spettacolo di fuochi d’artificio sul molo. Il tempo per un brindisi ed una fetta di panettone per festeggiare insieme l’inizio del 2019!

Ma gli eventi continuano ancora con il nuovo anno: in Sala Consiliare sarà allestita la mostra del Fotoclub Celle Ligure, sabato 5 gennaio the e bugie per tutti presso lo Sporting Club Pesca Sportiva Celle Ligure a partire dalle ore 15.00 e a seguire, alle 17.00 la Corale Polifonica Cellese ospita Les Choeurs Du Mercantour per un concerto nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

Ancora insieme a Celle per festeggiare l’Epifania con la Corsa della Befana per i bambini: il ritrovo è previsto in Piazzetta Arecco alle ore 10.00 per una corsa di 600 metri nel centro storico tutta dedicata ai più piccoli.

“Per saperne di più vi invitiamo a venire a trovarci nel nostro Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica presso il Palazzo Comunale di Celle Ligure in Via Boagno che, in occasione delle festività osserverà questi orari di apertura: lunedì 24 dicembre: 9.30-12.30; martedì 25 dicembre: chiuso mercoledì 26 dicembre: 10.00-12.30 / 16.00 -18.00; domenica 30 dicembre: 10-12.30 / 16.00 – 18.00 lunedì 31 dicembre: 9.30-12.30 / 16.00 – 18.00 martedì 1 gennaio: 10.00-12.30 domenica 6 gennaio: 10-12.30; Durante tutte le altre giornate osserveremo il nostro consueto orario di apertura: lunedì, martedì: 9.30-12.30

da mercoledì a sabato: 9.30-12.30 / 15.30-18.30 domenica 10.00-12.30” spiegano dal Comune di Celle.

Per informazioni è possibile contattare il numero 019 990021, scriverci all’indirizzo infoturismocelle@comunecelle.it o visitare il sito del nostro portale turisticohttps://www.turismocelleligure.it/it/ e la nostra pagina facebook: Comune di Celle Ligure- pagina istituzionale.