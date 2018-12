Stella, prove di allerta meteo ed evacuazione scuole: giornata di esercitazioni con la protezione civile

Stella. Giornata all’insegna delle esercitazioni in situazioni di pericolo che ha coinvolto l’intera area comunale. È andata in scena ieri, a Stella, a cura delle squadre della Protezione Civile di Stella – Varazze – Celle – Albisola e con la partecipazione dell’unita Cinofila della squadra dei Lupi di Finale Ligure.

Questo il commento del sindaco Lombardi: “Ci tengo a ringraziare l’intera macchina organizzativa dell’evento, è stata sicuramente una mattinata all’insegna dell’operatività in stato di allerta meteo Vera e propria, dall’apertura del centro operativo all’evacuazione del plesso scolastico situato a San Giovanni. Una mattinata che doveva servire per i nostri ragazzi non da ricreazione, ma da insegnamento di vita”.

L’evento ha visto anche il montaggio, fuori dal plesso scolastico, di una tenda da campo vera e propria portata dal polo operativo della Protezione Civile di Villanova d’Albenga.

“Tutti i Comuni dovrebbero almeno una volta all’anno garantire lo svolgimento di tali eventi, – ha dichiarato Andrea Castellini, membro del comitato direttivo della protezione civile, – non solo per tenere sempre in moto la capacità organizzativa della macchina operativa, ma anche per insegnare a tutti i cittadini cosa sia necessario fare in caso di ogni tipologia di allerta meteo. Troppe volte la natura ha dimostrato all’uomo che la prevenzione non basta mai”.