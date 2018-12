Stasera alla SMS/Circolo ARCI Cantagalletto: \"Schedateci tutti\", cena e proiezione del film \"Sulla mia pelle\"

Nella settimana in cui si festeggiano i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Apertamente Arcigay Savona in collaborazione con Arci Savona e la SMS Cantagalletto invita la cittadinanza a partecipare all’evento “Schedateci tutti” che si terrà stasera, giovedi 13 dicembre, alle ore 20 presso i locali della SMS/Circolo ARCI Cantagalletto in Via Ciantagalletto Inf. 2 a Savona.

Spiegano gli organizzatori: “L’evento, che consiste in una cena di finanziamento per l’associazione Stefano Cucchi Onlus e nella proiezione gratuita del film “Sulla mia pelle – gli ultimi giorni di Stefano Cucchi”, nasce per rispondere al clima di repressione che si respira da qualche mese nel nostro Paese e che ha visto l’intervento della Digos per schedare chi ha assistito alle proiezioni pubbliche del film in questione.

La comunità lgbt è sempre stata soggetta a schedature e intimidazioni per intimorirla ed evitare la manifestazione di un pensiero diverso dal pensiero unico che discrimina chi è diverso, per tanto non possiamo accettare tali schedature che vanno contro la libertà di pensiero.

Libertà di pensiero e di manifestare i propri diritti che ultimamente infastidisce anche alcuni “improvvisati e mal informati” revisionisti storici savonesi che recentemente hanno dipinto il movimento antifascista cittadino come un movimento aggressivo e violento senza averne motivo.

Desta poi particolare ilarità che a scrivere al ministero dell’interno per denunciare tali fantomatiche violenze sia un professore di ginnastica scopertosi storico e che qualche anno fa è stato cacciato proprio dal partito del ministro in questione.

La vera violenza è quella perpetrata proprio da queste persone che alimentano un clima di odio e di discriminazione”.