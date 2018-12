Stasera a Bergeggi \"Capodanno in Piazza\" organizzato dal CRCS ARCI

Questa sera, lunedì 31 dicembre, il CRCS di Bergeggi, aderente ad ARCI Savona, organizza in Piazza XX settembre il “Capodanno in Piazza”, con il patrocinio del Comune di Bergeggi ed in collaborazione con il Bergeggi o Caffè.

“Si balla al ritmo della musica selezionata dal deejay Candy.W per festeggiare tutte/i insieme l’arrivo del nuovo anno” ricordano gli organizzatori.