Stabili le condizioni del ciclista Samuele Manfredi, mancata precedenza dell’auto all’origine dell’incidente

Pietra Ligure. Restano stabili le condizioni della giovane promessa del ciclismo italiano, Samuele Manfredi, coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto durante un allenamento, in via Balestrino a Toirano. Il 18enne ciclista si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in coma farmacologico, sotto stretta osservazione medica.

Samuele è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a seguito del grave trauma cranico riportato nel sinistro stradale, con la rovinosa caduta a terra. La prognosi rimane ancora riservata e il giovane non è fuori pericolo di vita.

Intanto, in attesa di una evoluzione positiva delle condizioni cliniche di Samuele, prosegue l’indagine per accertare le cause e le responsabilità dell’incidente stradale, con la bici del ciclista che si è scontrata contro un’auto, una Fiat Panda.

Stando ai rilievi e agli accertamenti condotti dai carabinieri proprio una mancata precedenza da parte della vettura sarebbe all’origine dello scontro: la Procura della Repubblica di Savona ha aperto un fascicolo per lesioni personali colpose, con il conducente della vettura, un 57enne di Balestrino, ad ora indagato nell’ambito dell’inchiesta sul grave ferimento del ciclista.

Il conducente è inoltre risultato negativo ai test su alcol e droghe: l’auto e la bici sono state poste sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti del caso sull’esatta dinamica del sinistro.