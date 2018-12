Spotorno, nuovi finanziamenti per il progetto “A scuola senza zaino”: in arrivo un proiettore per una lavagna Lim

Spotorno. L’amministrazione comunale di Spotorno ha, tra gli altri, finanziato una serie di richieste dell’Istituto Comprensivo di Spotorno per una cifra pari a circa 5mila euro.

Continuano, dunque, i finanziamenti al progetto “A scuola senza Zaino”: saranno comprati due tavoli quadrati, che si aggiungo ai precedenti, per la condivisione dei materiali didattici tra gli alunni e l’educazione ai beni comuni. Inoltre sarà acquistato un futon per i bimbi della sezione Primavera, mentre per la Primaria saranno comprati nuovi materiali didattici. Inoltre sarà acquistato un proiettore per una lavagna Lim e quattro tende a rullo per la scuola secondaria.

“Questo contributo importante di 5mila euro – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Davide Delbono – si va ad aggiungere ai 39mila euro stanziati quest’anno dalla giunta per l’integrazione al Piano di Offerta Formativo dell’Istituto Comprensivo. Gli acquisti sono volti a migliorare l’ambiente delle nostre scuole e a dotare gli insegnanti di strumenti pedagogici all’avanguardia”.