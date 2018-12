Spotorno, contributo del Comune per alimenti e farmaci alle persone in difficoltà

Spotorno. Per il secondo anno di seguito l’amministrazione comunale di Spotorno ha deliberato un contributo straordinario di 2.000 euro all’organizzazione di volontariato “Il Melograno – Uniti per Spotorno” finalizzato all’acquisto di beni alimentari, prodotti per la casa e farmaci da distribuire alle famiglie bisognose in occasione del Natale.

“Con questo contributo – spiega l’assessore Davide Delbono con delega ai Servizi alla Persona – l’Amministrazione comunale compie anche quest’anno un gesto concreto in occasione delle festività”.

“Il Melograno svolge un ruolo fondamentale aiutando i nostri cittadini in difficoltà attraverso i pacchi alimentari e non solo. Oltre al contributo ordinario di 7.000 euro abbiamo stanziato questo contributo di 2.000 euro con cui i volontari del Melograno acquisteranno i prodotti alimentari e non solo, e che verranno distribuiti in occasione del Natale a 26 famiglie che seguono, in collaborazione con i nostri Servizi Sociali.”