Spotorno, conto alla rovescia concluso: tutto pronto per l’inaugurazione dell’ascensore panoramico 

Spotorno. Il conto alla rovescia è giunto allo zero e sabato 22 dicembre, a mezzogiorno, si svolgerà l’inaugurazione dell’ascensore panoramico di collegamento tra via Laiolo e via Antica Romana a Spotorno.

“Il cantiere, – ha spiegato il sindaco Mattia Fiorini, – il cui progetto è stato approvato nel 2007, prevedeva la realizzazione di box, locali commerciali e posti auto in via Laiolo e alcune importanti opere di urbanizzazione: l’allargamento della sezione del rio Laiolo (che scorre tombato sotto la via omonima) e la realizzazione di una strada veicolare ed un ascensore panoramico di collegamento tra via Laiolo e via Antica Romana”.

“Il cantiere ha attraversato molte vicissitudini in questi 11 anni, prevalentemente per la crisi economica, ma nonostante il ritardo accumulato si è finalmente giunti alla consegna delle opere, dopo l’approvazione in consiglio comunale lo scorso 26 novembre dell’ultima modifica alla convenzione con l’aggiunta delle modalità di pagamento delle penali per i ritardi nella consegna delle opere e con le norme di utilizzo dell’ascensore”.

“La società Antica Romana si è dimostrata determinata a portare a termine il cantiere e le relative opere, ed anche se il confronto con l’amministrazione è stato a tratti non facile, si è giunti al termine per la comune volontà di consegnare le opere che i cittadini attendevano da tempo. L’ascensore, la cui importanza pubblica è stata sancita in convenzione, sarà operato in regime di condominio, tra il Comune di Spotorno e le utenze private proprietarie dei box e posti auto con 500 millesimi ciascuno per le decisioni inerenti le manutenzioni straordinarie a garanzia dell’uso pubblico dell’opera”.

“Il Comune consegnerà ai circa 100 residenti nelle vie servite dall’ascensore (via Antica Romana, via Orazio e via Cicerone) le schede magnetiche necessarie per l’utilizzo dell’ascensore panoramico, che i residenti delle vie indicate potranno ritirare da giovedì 19 dicembre presso l’ufficio protocollo presentando un documento di identità”.

“Abbiamo raggiunto un traguardo importante, a dimostrazione che nonostante le difficoltà accumulate in questi 11 anni c’era ancora la piena volontà e determinazione di terminare e consegnare ai cittadini un opera molto importante che ha attraversato, con la nostra, ben 4 amministrazioni differenti. Per questo, ritenendolo un messaggio importante, ho il piacere di invitare all’inaugurazione tutti gli ex sindaci ed assessori che si sono avvicendati nel periodo del cantiere”, ha concluso il primo cittadino.