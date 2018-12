Social, acquisti online ma nel segno della tradizione: il Natale dei liguri e dei savonesi

Savona. Anche nel savonese e in Liguria si conferma la tendenza nazionale: quello del 2018 sarà un Natale “social”, con regali comprati sul web e con addobbi natalizi “fai da te”. Lo afferma anche una reente ricerca di eBay commissionata a TNS, dedicata proprio ai comportamenti d’acquisto degli italiani a Natale, con una serie di aneddoti e curiosità.

Per questo Natale i liguri smontano il luogo comune che li vuole tirchi, infatti la spesa media prevista è di 238 euro: quella nazionale non supera i 216 euro. E c’è anche un 12% che pensa di spendere intorno ai 425 euro per i regali.

I bambini sono al centro dell’attenzione: a loro sono dedicati 130 euro (in linea con la media nazionale). A seguire, i partner con 96 euro. Sono abbastanza generosi con i vicini (14 euro) e con il personale di servizio (13 euro).

Ecco altri dati: il 36% farà dai 6 ai 10 regali. Ma il 3% che non ha in programma di fare acquisti. Il 53% spera che il regalo quest’anno sarà in linea con i propri interessi. Mentre il 24% vorrebbe ricevere un regalo a sorpresa. Al 6% va bene tutto: è un regalo. Il 51% non ricorre ai social per ispirare i propri acquisti. Tuttavia, tra i fan dei social, il 25% usa Facebook, il 18% Pinterest, il 17% Instagram, il 13% Youtube.

Nonostante nuove tendenze per acquisti o altro, la tradizione domina l’animo dei liguri per il Natale, il 47% lo passerà in famiglia, al caminetto e sotto l’albero. Il 10% non rinuncerà ad un viaggio romantico con il partner, mentre un 9% è pronto ad organizzare un viaggio al caldo in mete esotiche.