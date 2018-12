Sicurazza e viabilità, il Comitato Civico Bastiese scrive al Prefetto: “Servono più forze dell’ordine”

Albenga. Hanno deciso di rivolgersi al prefetto di Savona Antonio Cananà i rappresentanti del Comitato Civico Bastiese, che “nell’imminenza delle festività di fine d’anno, segnala la viva preoccupazione degli abitanti della frazione rispetto al problema sicurezza”.

Secondo il Comitato, il problema “riguarda sia il transito selvaggio di tir in luoghi che dovrebbero essere interdetti, sia soprattutto l’incremento (negli ultimi dieci giorni) dei furti in abitazioni e proprietà private. Tali ruberie (che si svolgono prevalentemente col favore delle ore notturne) hanno visto come ultima vittima, in ordine di tempo, il proprietario di un locale pubblico di Bastia”.

“La popolazione è più che mai inviperita, anche perché in molti pensano di conoscere i nomi dei colpevoli. Il Comitato Civico Bastiese, intende segnalare l’incresciosa situazione per iscritto al prefetto, oltre che alla giunta comunale alla quale farà presente che sarebbe opportuno inviare più forze di polizia a controllare la nostra frazione”.