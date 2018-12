Savona. 15esima giornata del campionato di Serie D girone A, turno infrasettimanale. Il Savona ospita la Fezzanese. Biancoblù reduci dalla vittoriosa trasferta brianzola contro la Folgore Caratese (0-2), spezzini dal pareggio per 1-1 sul campo della Lavagnese. Fischio d’inizio al “Bacigalupo”, ore 14.30.

Tabellino:

Savona-Fezzanese 1-0 (4′ Lombardi)

Savona: Fiory, Corbier, Cambiaso, Venneri, Miele, Garbini, Piacentini, Degl’Innocenti, Bacigalupo, Lombardi, Virdis.

A disp.: Gallo, Vittiglio, Guarco, Esposito, Fenati, Dorno, Aretuso, Federico, Muzzi. All. Grandoni

Fezzanese: Greci, Gavini, Terminello, Zavatto, Cecchetti, De Martino, Grasselli, Scotti, Cherif Diallò, Baudi, Bruzzi.

A disp.: Gavellotti, Coppola, Lapperier, Angelotti, Marcellusi, Zappelli, Monacizzo, Vatteroni, Motta. All. Sabatini

Arbitro: Campagnolo (Bassano del Grappa). Assistenti: Orsogna e Barberis (Collegno)

Note: Ammoniti: Angoli 0-3. Giornata fredda e nuvolosa, campo in cattive condizioni. Spettatori 150 circa.

Savona in maglia biancoblù, pantaloncini bianchi e calzettoni blu. Modulo 4-3-1-2. Fiory in porta. Difendori, destra verso sinistra: Corbier, Venneri, Garbini, Cambiaso. Centrocampo a tre: Miele, Bacigalupo, Degl’Innocenti. In avanti Lombardi a supporto delle due punte, Virdis e Piacentini.

Fezzanese in tenuta amaranto e pantaloncini neri. Schieramento 4-3-3; Greci in porta. Difesa, da destra verso sinistra: Gavini, Zavatto, De Martino, Terminello. Centrocampo: Cecchetti, Scotti, Graselli. In attacco: Baudi e Bruzzi ai lati, Cherif Diallò al centro.

Cronaca:

4′ Gol Savona! Alla prima offensiva, Piacentini dalla destra mette al centro. De Martino sbaglia l’intervento. Lombardi solo davanti al portiere e all’altezza del dischetto ribadisce in rete. 1-0.

15′ Lombardi in profondità, Bacigalupo sbaglia il controllo a seguire. Greci esce a terra.

16′ Corner Fezzanese dalla destra. Calcia Grasselli, testa di Cherif Diallò, Fiory blocca.

17′ Sul ribaltamento di fronte: Lombardi, salta Zavatto con una finta. Mancino preciso dal limite, Greci si distende e respinge alla sua sinistra.

25′ Grossa occasione Fezzanese. Tiro svirgolato di Grasselli. La palla sopraggiungere a Bruzzi, che da ottima posizione non riesce a inquadrare la porta.

27′ Affondo di Cherif Diallò. L’attaccante liberiano supera in velocità Corbier e tenta la conclusione da posizione defilata. Esterno della rete.

39′ Nuovamente Lombardi dal limite, Geraci blocca in tempi.

44′ Bruzzi punta e salta Garbini. Il tiro, smorzato da Venneri, finisce comodamente tra le braccia di Fiory.

45′ Fine primo tempo: Savona-Fezzanese 1-0.

46′ Inizio secondo tempo.

47′ Lombardi serve Bacigalupo, conclusione fiacca.