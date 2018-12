Savona. Quattro giorni dopo il pareggio con il Lecco, il Savona torna a giocare al Bacigalupo dove, in questo campionato, ha vinto solamente due partite. Se la deve vedere con la Lavagnese dell’ex mister Tabbiani, squadra che viaggia nelle posizioni intermedie della classifica.

La cronaca. Alessandro Grandoni manda in campo Fiory, Corbier, Grani, Garbini, Fenati, Guarco, Tognoni, Miele, Piacentini, Degl’Innocenti, Muzzi. Subito in campò, quindi, il nuovo acquisto Degl’Innocenti; non possono giocare gli squalificati Cambiaso e Bacigalupo.

Le riserve sono Gallo, Severi, Vittiglio, Venneri, Esposito, Dell’Amico, Aretuso, Boilini, Virdis.

Luca Tabbiani, che deve fare i conti con numerose assenze, schiera Caruso, Vinasi, Casagrande, Avellino, Allucci, Queirolo, Basso, Conti, Oneto, Corsini, Gnecchi.

A disposizione ci sono Nassano, Bacigalupo, Martino, Ranieri, Romanengo, Capalbo, Orlando, Binai, Di Pietro.

Arbitra Marino Rinaldi della sezione di Messina, assistito da Najib Lafandi (Locri) e Luca Marrone (L’Aquila).

Il primo a provarci, al 2°, è Oneto: a lato. Poco dopo lo stesso numero 9 ospite chiama alla parata Fiory.

Insistono i bianconeri: al 5° va al tiro Conti, a lato; poco dopo Oneto impegna Fiory che si fa trovare pronto.