Savona. Coppia in testa, due inseguitrici vicinissime: così gli equilibri del girone A del campionato femminile di pallavolo di Serie D.

Celle Varazze e Nuova lega pallavolo Sanremo guidano la serie con 12 punti: Celle Varazze ha avuto la meglio in tre set nel derby savonese con la Legendarte Finale, mentre le sanremesi hanno conquistato i tre punti con una netta vittoria in casa della Nsc Assicurazioni Generali di Imperia. Per la sfida savonese, risultato in discussione solo nella prima frazione. Celle Varazze riprende così la corsa dopo il passo falso di Sanremo.

Con una sola lunghezza di distanza l’Albisola pallavolo: 3-1 il risultato vincente dell’ultimo turno, contro le rivali dell’Arredamenti Anfossi di Diano Marina. Tie break fatidico per il sorpasso, invece, per la Kia Autoaurelia, che cede una lunghezza alle albisolesi. A Genova Voltri le padrone di casa si sono trovate anche a inseguire, prima di avere la meglio nel set decisivo per 15-10. Cogoleto rimane così indietro, a otto punti.

Appaiate a quota otto punti anche Legendarte e Campomorone: le ragazze dell’entroterra genovese si sono aggiudicate in quattro set la sfida con la Bordivolley Trucchi Efisio.

La Serie D affronterà ora un weekend di riposo, prima di riprendere e fermarsi nuovamente per le vacanze natalizie.