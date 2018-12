Vado Ligure. Ennesima vittoria, la quinta consecutiva, per i ragazzi vadesi allenati da Giordano Siccardi. Stavolta, però, l’avversaria era la blasonata compagine del Cus Genova, seconda squadra della società che milita in Serie B, che, davanti al suo pubblico, ha disputato una strepitosa gara.

I genovesi, infatti, iniziano forte imponendosi per 25 a 16 nel primo set e scatenando la reazione di Anfosso, capitano per l’occasione, e compagni che vincono il secondo e il terzo set evidenziando l’ottimo impianto di gioco e la caratura della formazione in maglia blu.

Ma l’assenza di capitan Canepa si sente, infatti nel quarto set, con il Sabazia ormai lanciato verso la vittoria del parziale e quindi della partita, avviene una veemente rimonta del Cus che spiazza gli ospiti, denotando forse un pizzico di inesperienza dei vadesi nel gestire la partita. Il set si conclude 25 a 21 per il Cus, grazie ad un Oliveira Bonete incontenibile.

Finale di gara, quindi, al tie-break: ma non c’è storia. Anfosso, Taramasco e Garbarino trascinano la squadra vadese che domina il quinto set vincendo per 15 a 9.

Gara bellissima, mai scontata; il Sabazia APM Terminals si conferma la squadra da battere mentre il Cus Genova ha dimostrato che quest’anno non sarà facile per nessuna compagine portar via punti dal suo palazzetto. La formazione genovese si è dimostrata organizzata e ostica, espressione di una società sportiva tra le più prestigiose nel panorama ligure.

Alla fine non è certamente un punto perso per i vadesi; piuttosto, una grande vittoria e la dimostrazione che quest’anno sono quattro o cinque le squadre in grado di contendersi il titolo regionale della Serie D. Il presidente della Sabazia Pallavolo, Paolo Gorrino, ha dichiarato di essere molto soddisfatto dei suoi ragazzi per l’impegno e la serietà fin qui dimostrati.