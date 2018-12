Lecco. 330 chilometri separano Lecco e Sanremo, le due città più distanti del girone A di Serie D. Due squadre però vicine in classifica e legate da comuni ambizioni: rispettivamente prima e seconda a 35 e 33 punti. Frutto di 11 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte; 33 gol fatti, 8 subiti (miglior attacco e migliore difesa) dai lariani. 10 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte; 26 gol fatti, 9 subiti invece dai matuziani.

Anticipo della 14a giornata. Lecco reduce dalla vittoriosa trasferta di Busto Garolfo contro la Milano City (0-1), U. Sanremo stoppata in casa 0-0 dal Bra dopo un filotto di nove successi consecutivi. Fischio d’inizio al “Rigamonti-Ceppi”, ore 14.30.

Tabellino:

LeccoU.Sanremo 1-0 (16′ D’Anna)

Lecco: Safarikas, Corna, Carboni, Malgrati, Magonara, Pedrocchi, Moleri, Segato, Lisai, Capogna, D’Anna.

A disp.: Guadagnin, Poletto, Lella, Meneghetti, Di Bella, Merli Sala, Silvestro, Ba, Dragoni. All. Gaburro

U.Sanremo: Manis, Fiore, Cataldo (4′ Bregliano), Videtta, Anzaghi, Brugni, Taddei, Spinosa, Scalzi, Molino, Le Fauci.

A disp.: Parisi, Bregliano, Fall, Montanaro, Carletti, Lo Bosco, Gagliardi, Sadek, Rotulo. All. Correale

Arbitro: Arena (Torre del Greco). Assistenti: Pressato e Cerilli (Latina)

Note: Ammoniti: Angoli 1-0. Giornata fresca e soleggiata, campo sintetico di ultima generazione. Spettatori 1500 circa.

Lecco in completo amaranto. Modulo 4-3-3. Safarikas in porta. Da destra verso sinistra i difensori: Corna, Carboni, Malgrati, Magonara. Centrocampo: Segato centro mediano avanzato, Moleri e Pedrocchi le mezzeali. Lisai ala destra, D’Anna ala sinistra, Capogna centravanti.

“Sanremese” in maglia celeste, pantaloncini e calzettoni bianchi. 4-3-2-1. Manis in porta. Difensori, da destra verso sinistra: Fiore, Castaldo, Videtta, Anzaghi. Taddei regista, Brugni e Spinosa mezzeali. Scalzi e Molino a supporto di Le Fauci.

Cronaca:

4′ L’Unione Sanremo deve già ricorrere a un cambio. Castaldo fuori a causa di uno stiramento, lo rileva Bregliano.

5′ Cross a mezza altezza di Lisai, Capogna in leggero ritardo.

8′ Grossa occasione Lecco. D’Anna si accentra dalla sinista e apre sulla destra per Lisai. Tiro cross dell’ala ex Arzachena, Capogna da due passi non riesce a ribadire in rete.

10′ Scalzi conquista palla dal vertice destro dell’area e scarica al centro per l’accorente Spinosa. Sinistro dal limite, fuori.

16′ Gol Lecco! Azione simile a quella di pochi minuti fa. Questa volta D’Anna fa tutto da solo: destro preslciso dal limite dell’area che non lascia scampo a Manis. 1-0.