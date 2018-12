Savona. Il giudice sportivo ha punito cinque calciatori del girone A di Serie D, dopo le partite del turno infrasettimanale.

Raffaele Rosato (Stresa) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per avere giocatore in panchina, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario che si trovava fuori dal terreno di gioco”.

Andrea Burato (Folgore Caratese), Alessandro Dalmasso (Borgosesia), Christian Monacizzo (Fezzanese) e Antonio Di Pietro (Lavagnese) sono stati fermati per un turno.

La classifica marcatori dopo 15 giornate:

11 reti: Gioè (Folgore Caratese)

10 reti: Virdis (Savona)

8 reti: Gasparri (Chieri), Sarr (Arconatese)

7 reti: Casolla (Bra), D’Anna (Lecco), Cappai (Casale)

6 reti: Valenti (Ligorna), Chessa (Inveruno), Oneto (Lavagnese), Capogna (Lecco), Sall (Pro Dronero), Molino (Unione Sanremo), Baudi (Fezzanese)

5 reti: Croci (Sestri Levante), Pedrabissi (Borgosesia), Chiarabini, Miello (Ligorna), Merkaj (Chieri), Bacigalupo (Savona), Scalzi (Unione Sanremo), Bonaventura (Lavagnese)

4 reti: Gaeta (Chieri), Giglio (Bra), Armato (Stresa), Stronati, Broggini (Inveruno), Fall, Spinosa (Unione Sanremo), Lisai, Carboni (Lecco)

3 reti: Spera (Ligorna), Taddei (Unione Sanremo), Galfrè (Pro Dronero), Santonocito (Milano City), Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Tognoni, Lombardi (Savona), Sardo (Borgaro Nobis), Sow (Arconatese), Segato, Draghetti (Lecco), A.M. Lazzaro, Romanini (Inveruno)

2 reti: Botturi (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Bonfanti (Arconatese), Boilini, Piacentini (Savona), De Bode, Neto Pereira, Tonani (Milano City), Isoardi, Sangarè, Dutto (Pro Dronero), Buglio, Bettoni (Casale), Rossi (Bra), Pondaco, Mancosu (Sestri Levante), Basso (Lavagnese), Brugnera (Stresa), Cacciatore, Monticone (Folgore Caratese), Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri, Pedrocchi (Lecco), N. Lazzaro (Chieri), Diallo, Zavatto (Fezzanese), Vitiello, Mitta, Ravasi (Borgosesia), Lombardi (Savona)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala, Corna (Lecco), Alluci, Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo, Di Pietro, Fonjock (Lavagnese), Menegazzo, Lala (Ligorna), De Maria (Inveruno), Vavassori (Arconatese), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Cintoi, Coccolo, Testardi, Todisco, Colla (Casale), Cambiaso, Garbini, Muzzi (Savona), Campagna, D’Iglio, Bani (Chieri), Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Sardo (Borgaro Nobis), Spadafora, Maglie (Pro Dronero), Bernabino, Scienza, Agnesina (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Speziale, Cocuzza, Mair (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato, Bergamino, Carnicelli, Molinari (Sestri Levante), De Martino, Canalini (Fezzanese), Silvestri, Pagliaro, Dalmasso, Ollio (Borgosesia), Daynè, Poesio, Valotti (Folgore Caratese)

Autoreti: 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta, Carrara (pro Chieri), Benedetto (pro Bra), Brancato (pro Stresa), Caridi (pro Borgosesia)