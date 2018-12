Savona. Il Savona Rugby ospiterà domenica 9 dicembre alla Fontanassa, alle ore 14,30, il Cus Pavia per la terza giornata del girone di ritorno.

La squadra savonese affronta l’avversario con la consapevolezza di aver già incamerato il primo risultato, la permanenza in Serie C1 anche per l’anno prossimo, vista l’impossibilità che l’Union Riviera, ora quarta, pur vincendo sempre riesca a raggiungerla.

Il Cus Pavia, attualmente alla terza posizione in classifica, è una compagine completa di uomini e ben disposta in campo, vanta una buona mischia e punta sui suoi trequarti per un gioco veloce e fruttifero. Non per nulla è la squadra che ha battuto il Cus Genova, il Savona pareggiò, nello scorso turno per 31 a 26, incontro tirato e combattuto fino all’ultimo.

I lombardi sono una squadra piacevole da affrontare ma per nulla remissiva; quest’anno non riescono a dar continuità ai risultati pur giocando un buon rugby. Non verranno a Savona per una gita ma per i cinque punti, determinati a ribaltare il 20-10 subito all’andata.

In casa Savona si scende in campo per continuare l’incredibile serie positiva, cinque vittorie e due pareggi, arricchendola di una nuova vittoria. Motivazione e concentrazione sono al massimo ed anche durante il lavoro settimanale sono emerse notevoli determinazione ed energia, a conferma dello stato di salute del team.

Con l’Under 18 in attesa della seconda parte del suo campionato, Costantino avrà modo di pescare anche fra i giovani, sperimentando qualche soluzione innovativa.

Nell’incontro con il Cus Torino Cadetta, infine, la squadra ha mostrato un’attenzione particolare al fuori gioco di posizione, limitando finalmente il regalo all’avversario di calci di punizione; ci si aspetta che anche con il Pavia si prosegua su questa strada, un buon passo in avanti per il miglioramento collettivo.

Lo scontro sarà fra due compagini a pari livello, indubbiamente spettacolare e piacevole; il pronostico dunque è favorevole al Savona, sempre che rimanga concentrato fino all’ultimo praticando un rugby semplice ma efficace.