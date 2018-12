Savona. Il Volley Laghezza tiene la vetta e allunga sulle dirette rivali: la Serie C maschile di pallavolo prosegue con le squadre del Levante ligure a occupare le prime posizioni.

La squadra di La Spezia ha vinto nel sesto turno la sfida diretta contro la Zephyr trading: il team di Cecchi ha piegato i rivali in tre set, imponendo un triplo 25-21 che ne ha evidenziato la superiorità. La Zephyr è ora terza, con quattro lunghezze di ritardo.

Seconda piazza presa dopo questo turno dalla Admo volley: i ragazzi in verdeblù allenati da Simone Cremisio si sono imposti a Ceparana per 3-1, piegando i padroni di casa della Futura Avis Bertoni, ora quarti.

Vittoria in trasferta anche per la Spinnaker di Claudio Agosto, che sabato sera ha vinto in tre set – combattutissimi e molto equilibrati – contro la 3 Stelle villaggio, decima. La Spinnaker aggancia così il quinto posto, in una Serie C che, salvo la grande protagonista, è in realtà molto equilibrata.

Due gare si sono conclude al tie break. Vittoria casalinga ad Ameglia, dove la Volley Colombiera Sarzana project ha sconfitto il Santa Sabina, lasciando comunque un punto ai rivali. Hanno avuto la meglio gli ospiti, invece, a Genova Borzoli, dove l’Avis volley team Finale ha sconfitto la Sant’Antonio Spazio Genova.

Vittoria casalinga in tre set, infine, per la Colombo Genova, che ha superato tra le mura di casa la Grafiche Amadeo Sanremo, raggiungendola anche in classifica.

La Serie C maschile disputerà ancora un turno nel prossimo weekend, prima di andare in pausa fino a sabato 12 gennaio.