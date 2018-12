Vado Ligure. Terza sconfitta consecutiva in Serie C Silver per la Pallacanestro Vado che in una partita avvincente deve alla fine cedere le armi al Tigullio di Santa Margherita Ligure.

Vado, che lascia a riposo precauzionale Pintus, combatte per tutta la partita con una leggera flessione nel secondo parziale, ma nel finale la maggior esperienza dei locali ha il sopravvento.

Partono abbastanza bene gli ospiti ma alcune disattenzioni difensive lasciano spazio al lungo Radchenko che porta i suoi al minimo vantaggio alla fine del primo parziale. Nella seconda frazione Tigullio trova maggior precisione nel tiro da tre riuscendo a raggiungere la doppia cifra di vantaggio.

Dopo l’intervallo e la strigliata di coach Imarisio, Vado difende con maggior intensità ed attacca con maggior efficacia portandosi anche in vantaggio, ma i locali riescono comunque a chiudere il parziale avanti di 3 punti.

In avvio dell’ultimo quarto le triple di Brignolo e Jancic ribaltano la partita portando gli ospiti avanti di 6, ma a questo punto sale in cattedra Ouandie, fino a quel punto ben limitato da Tsetserukou, che tra triple, contropiedi e liberi mette a segno 18 punti nell’ultima frazione. Cirillo e Lo Piccolo cercano di tenere Vado aggrappata alla partita, ma Tigullio chiude in vantaggio di 7.

Nella prossima settimana riposo per l’Under 18 Eccellenza, mentre in Serie C Silver il Vado affronterà sabato 8 dicembre alle ore 18,15 nel Pallone l’Aurora Chiavari.

Il tabellino della partita valevole per la 9ª giornata:

Tigullio Sport Team – Pallacanestro Vado Azimut 90-83

(Parziali: 18-17; 44-34; 61-58)

Tigullio Sport Team: Prezioso 6, Radchenko 12, Ferri 7, A. Vexina 8, Ouandie 27, Zolesi 5, F. Vexina 4, Caversazio 9, Gakau ne, Aldrighetti 2, Bianco 10. All. Annigoni.

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 8, Valsetti 4, Cito, Cirillo 18, Lo Piccolo 16, Pesce, Brignolo 16, Pintus ne, Anaekwe 9, Tsetserukou 12. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Arbitri: De Angeli (Genova) e Mammola (Chiavari).