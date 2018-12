Albissola Marina. Tre giorni dopo la sconfitta di misura con la Virtus Entella, l’Albissola torna in campo per affrontare una squadra ambiziosa, nobile decaduta: la Robur Siena. I bianconeri viaggiano nelle posizioni centrali della graduatoria. Si gioca all’Artemio Franchi di Siena.

La cronaca. Michele Mignani presenta la Robur Siena con un 4-3-1-2 con Contini; Zanon, Rossi, D’Ambrosio, Brumat; Sbrissa, Arrigoni, Vassallo; Di Livio; Gliozzi, Aramu.

In panchina siedono Nardi, Cefariello, Russo, De Santis, Imperiale, Cristiani, Guberti, Fabbro, Cianci.

L’Albissola di mister Claudio Bellucci risponde con un 4-3-3 con Piccardo; Calcagno, Nossa, Gargiulo, Oprut; Balestrero, Sibilia, Oukhadda; Martignago, Cais, Mahrous.

A disposizione ci sono Bambino, Albertoni, Rossini, Gulli, Oliana, Damonte, Bezziccheri, Sancinito, Bennati, Silenzi, Bartulovic, Gibilterra, Russo.

Arbitra Matteo Gualtieri della sezione di Asti, assistito da Luca Dicosta (Novara) e Khaled Bahri (Sassari). Locali in campo con la classica tenuta a strisce bianconere; liguri in divisa rossa.

Si comincia a buon ritmo. All’8° la prima conclusione: Di Livio chiama Piccardo alla parata in angolo. Sugli sviluppi l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

Sin dai primi minuti il copione pare chiaro: il Siena fa il gioco, l’Albissola difende e prova a colpire con ripartenze.

Al 12° Arrigoni fa partire un fendente dalla distanza che Piccardo devia in corner.

Al 17° l’Albissola riesce per la prima volta a farsi viva nella metà campo locale: palla recuperata e ripartenza, Cais mette in mezzo, riceve Balestrero che tira e un avversario respinge in corner.

Al 21° Amaru viene atterrato al limite. Lo stesso Aramu calcia la punizione: palo. Grosso rischio per l’Albissola.