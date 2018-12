Savona. Il Volley Laghezza continua la sua fuga in campionato: imbattuta in Serie C dopo sette turni, il primo posto a fine 2018 è suo.

Gli spezzini di Cecchi hanno avuto la meglio sulla Colombo Genova in tre set: sabato pomeriggio la gara spezzina si è chiusa con parziali nettamente a favore dei padroni di casa, che volano ora a 21 punti.

Seconda piazza per la Admo volley: Simone Cremisio manda in campo un sestetto che travolge la Grafiche Amadeo Sanremo con un netto 3-0, un crescendo di parziali che consente al team di Lavagna di non perdere terreno. Rallenta, invece, la Zephyr: gli spezzini superano la Sant’Antonio Spazio Genova solo al tie break. I padroni di casa passano in vantaggio 2-0, poi subiscono una rimonta inattesa della Zephyr, che si aggiudica il quinto set per 15-12. Terzo posto, ma un altro punto ceduto lungo il cammino.

Quarta la Spinnaker Savona, che sabato sera in casa ha piegato la Pallavolo Futura Avis Bertoni. Quattro vittorie e tre sconfitte per i savonesi, che stanno riprendendosi dopo un inizio di serie faticoso.

Vittorie casalinghe in quattro set per Santa Sabina e Volley team Finale. I biancoazzurri hanno superato la 3 Stelle villaggio, che aveva vinto il primo set, mentre i finalesi si sono aggiudica una sfida estremamente equilibrata contro la Volley colombiera Sarzana.

In coda la situazione rimane complessa: Sarzana a quattro punti, poi Colombo, 3 Stelle e Sanremo a sei. La lotta per rimanere in Serie C è aperta.

Il campionato ripartirà dopo la pausa natalizia, con il turno di sabato 12 e domenica 13 gennaio.