Albissola Marina. Comincia il girone di ritorno del campionato di Serie C, con la disputa della ventesima giornata, cui farà seguito una sosta di tre settimane. L’Albissola affronta in trasferta l’Olbia, squadra che in classifica la segue ad un solo punto di distanza.

I ceramisti sono reduci dalla sconfitta casalinga con l’Alessandria; i sardi non vincono da ben undici giornate. Per entrambe, comunque, c’è maggiore tranquillità in ottica salvezza, dato che l’ormai vicino ritiro dal campionato della Pro Piacenza ha tolto il rischio della retrocessione diretta.

La cronaca. L’Olbia di mister Guido Carboni si schiera con Crosta, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni, Biancu, Ragatzu, Ceter, Ogunseye. Bianchi in campo con il 4-3-1-2.

Le riserve sono Van der Want, Marson, Pitzalis, Pisano, Vergara, Cusumano, Calamai, Pennington, Piredda, Cannas

L’Albissola condotta da Claudio Bellucci gioca con Piccardo, Calcagno, Gargiulo, Nossa, Oliana, Balestrero, Damonte, Oukhadda, Martignago, Cais, Silenzi. Lo schema è il 4-3-1-2.

A disposizione ci sono Bambino, Albertoni, Mahrous, Sancinito, Gulli, Raja, Sibilia, Durante, Bartulovic, Oprut, Gibilterra.

Arbitra Michele Giordano della sezione di Novara, assistito da Veronica Vettorel (Latina) e Dario Gregorio (Bari).

Il primo tentativo, al 2°, è di Martignago: Crosta fa buona guardia.

All’8° i locali guadagnano il primo angolo. Lo calcia Ragatzu, colpo di testa di Cotali e la difesa albissolese respinge.

Al quarto d’ora, con una punizione di Silenzi deviata, sono i liguri a conquistare il primo corner. Palla in area, l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

Al 19° Olbia pericolosa: iniziativa personale di Ogunseye che scaglia una potente conclusione, fuori di un soffio.

Al 21° l’Olbia passa in vantaggio: punizione messa in area da Ragatzu, Ogunseye sfugge alla difesa albissolese e con un colpo di testa insacca.

L’Albissola fatica a reagire e non costruisce azioni degne di nota. Anzi, al 27° è Biancu, con un fendente dalla distanza, a chiamare Piccardo alla parata.

Al 36° viene ammonito Iotti.

La squadra ligure non va oltre ad un tiraccio di Oliana che esce ampiamente.

A metà partita il risultato è di 1 a 0 per l’Olbia.

Inizia il secondo tempo, senza sostituzioni.

Al 6° Bellucci manda in campo Mahrous al posto di Martignago.

All’8° prova il tiro Ceter: a lato. Al 10° Olbia insidiosa: Ogunseye innesca Ragatzu che calcia al volo, il suo tiro lambisce il palo.

I bianchi insistono. Al 12° palla da Ogunseye a Ragatzu, cross di prima intenzione per Ceter che colpisce di testa e manda alto.

Al 20° entra Sibilia al posto di Balestrero. L’Albissola prova a farsi avanti con più determinazione, ma le iniziative dei Ceramisti sono sterili.

Al 24° viene ammonito Damonte.