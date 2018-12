Chiavari. Quindicesimo turno di campionato: in Serie C è il giorno del derby ligure. Albissola e Virtus Entella si affrontano su quello che in questa stagione è il campo di casa di entrambe, il Comunale di Chiavari.

La partita è quasi un testacoda: la matricola di mister Bellucci è quartultima e deve lottare per salvarsi; i chiavaresi sono settimi, ma hanno la media punti migliore del girone, dovendo recuperare ancora numerosi incontri a causa del noto avvio posticipato del loro campionato.

L’Albissola si schiera con un 4-3-3 con Piccardo; Calcagno, Nossa, Rossini, Oliana; Sibilia, Oukkhada, Bezziccheri; Martignago, Mahrous, Cais.

A disposizione del tecnico Claudio Bellucci ci sono Bambino, Albertoni, Sancinito, Balestrero, Gulli, Raja, Durante, Bartulovic, Damonte, Gargiulo, Oprut, Gibilterra.

Roberto Boscaglia presenta la Virtus Entella con un 4-3-1-2 con Massolo; Belli, Pellizzer, Baroni, Germoni; Paolucci, Nizzetto, Eramo; Adorjan; Mota Carvalho, Caturano.

Le riserve sono Paroni, Cleur, Zigrossi, Crialese, Di Paola, Benedetti, Icardi, Ardizzone, Petrovic, Diaw, Di Cosmo, Martinho.

Arbitra Davide Curti della sezione di Milano, coadiuvato da Antonio Vono (Soverato) e Cosimo Cataldo (Bergamo).

Prima del via viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Gigi Radice.

I chiavaresi partono forte. Al 1° palla messa in mezzo da Nizzetto, la difesa locale respinge. Al 3° l’Entella dà vita ad un’azione intensa: cross di Belli dalla destra per Nizzetto, tocco per l’accorrente Paolucci che conclude, la difesa devia in angolo.

Al 4° Belli mette ancora in mezzo dalla destra, Eramo è ben appostato ma manca l’impatto col pallone.

L’Albissola prova ad affacciarsi nella metà campo rivale con una ripartenza; la difesa chiavarese recupera e frena l’iniziativa.

Al 7° Oliana perde palla in diresa, se ne impossessa Mota Carvalho che si allunga troppo la sfera: Piccardo la fa sua.

Al 9° va alla conclusione Adorjan: debole, facile la presa di Piccardo.

La partita è vivacissima, entrambe le squadre giocano a gran ritmo. All’11° contropiede dei Ceramisti, Cais prova il destro a giro ma non trova la porta mandando a lato di poco.

Poi, è subito Entella: Germoni mette in area, sponda di Caturano per Adorjan: conclusione a lato.

Al 14° Nizzetto scocca un destro potente: Rossini devia in angolo.