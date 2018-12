Savona. Con una partita a dir poco scellerata la Cestistica Savonese regala i primi 2 punti della stagione alla Medoc Forlì e si inguaia in classifica nella lotta per la salvezza.

Le padrone di casa partono forte e si portano subito in vantaggio di qualche lunghezza. Il pareggio delle liguri arriva dopo 4 minuti di gioco; passano poi in vantaggio con un canestro di Alesiani in penetrazione a 4’18” dalla fine del quarto sul punteggio di 8-10.

Gli ultimi minuti della frazione sono tutti di marca biancoverde con le ragazze di coach Pollari che, appena schiacciano sull’acceleratore, riescono a piazzare un break di 0-6 col quale chiudono il primo tempino sul 12-21.

Il secondo periodo si apre con una tripla di Penz e le savonesi sembrano avere la giusta determinazione per gestire il vantaggio. A metà quarto però le emiliane, complici i parecchi errori delle ospiti, piazzano un controbreak di 6 a 0 e si riportano sotto (20-28) per poi chiudere la frazione sul 25-36.

Come oramai consuetudine della squadra biancoverde, la pausa di metà gara si rivela fatale. In poco meno di 3 minuti le padrone di casa piazzano un 8-0 e le liguri vanno a segno soltanto con due liberi di Zolfanelli. A 3’50” dalla fine della frazione arriva il vantaggio delle emiliane sul 40-38.

Le savonesi non riescono più a produrre gioco ed appaiono fiacche e con poca voglia di lottare. Il quarto si chiude sul 45-40 con le liguri che non sono capaci di realizzare neppure un canestro e che nei dieci minuti riescono solo a mettere a referto quattro liberi.

L’ultimo periodo si apre ancora con le padrone di casa in completo controllo e dopo 3’ di gioco raggiungono il massimo vantaggio sul 52-40. Le ragazze di coach Pollari non sanno uscire dallo stato di torpore che le ha attanagliate e non riescono a sviluppare i propri schemi.

In attacco il gioco ristagna ed ognuna cerca di risolvere singolarmente mentre in difesa mancano le rotazioni e l’aggressività. Un minimo risveglio delle biancoverdi si ha a 2’40” dalla fine dell’incontro con Penz che recupera una palla, realizza in contropiede, subisce fallo e segna anche il libero aggiuntivo (59-52).

Gli ultimi 2 minuti sono piuttosto concitati con le biancoverdi che si riaccendono e tentano il tutto per tutto per riacciuffare il risultato. I tentativi dalla lunga distanza non vanno però a buon fine e, nonostante alcune buone conclusioni, le ragazze della presidentessa Oggero non riescono e chiudere al meglio in fase difensiva e permettono alle emiliane di trovare la via del canestro.

La partita si chiude sul 63-55 con la meritata vittoria delle emiliane che festeggiano i loro primi 2 punti della stagione e riaprono i giochi per la salvezza.

Brutta battuta di arresto per le savonesi, incapaci oramai da troppe giornate di dettare i propri ritmi e troppo abuliche in partite dove la determinazione e la voglia di fare possono essere le armi vincenti portare a casa il referto rosa.

Domenica 16 dicembre sul parquet amico arriverà la Faenza Project Girls, sconfitta a sorpresa nell’ultima giornata sul campo del Nico Basket Pistoia.

Per tentare di smuovere una classifica ad oggi deficitaria le ragazze di Pollari dovranno rimboccarsi le maniche e ritrovare la giusta determinazione e la necessaria energia mentale e fisica, soprattutto contro una formazione come Faenza ricca di talento ed esperienza tecnico-tattica. Palla a due presso il PalaPagnini di Savona domenica 16 dicembre alle ore 18.

Il tabellino:

Medoc Forlì – Cestistica Savonese 63-55

(Parziali: 12-21; 25-36; 45-40)

Medoc Forlì: Zavalloni 15, Gramaccioni 14, Juric 10, N. Duca 6, F. Duca 6, Martines 6, Pieraccini 4, Boni 2, Ronchi, Vespignani, Puggioni ne, Balestra ne. All. Ceccaroni, ass. Bagnoli – Bucci.

Cestistica Savonese: Penz 16, Svetlikova 14, Guilavogui 7, Tosi 5, Sansalone 4, Alesiani 4, Vitari 3, Zolfanelli 2, Ceccardi ne, Villa ne, Roncallo ne, Pregliasco ne. All. Pollari, ass. Napoli.

Arbitri: Consonni (Ambivere) e Sonni (Casalmorano)