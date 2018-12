Savona. Per la quartultima giornata del girone di andata, alla piscina Zanelli di Savona va in scena il più classico dei derby liguri della Serie A1, tra Rari Nantes e Pro Recco. Per i biancorossi, che viaggiano nelle zone medio-basse della classifica, si tratta di una sfida sulla carta chiusa contro la corazzata guidata da Rudic.

Alla prima azione c’è il fallo da rigore di Piombo su Aicardi; dai cinque metri Di Fulvio spara alto. A 4’59” fallo di Velotto su Ettore Novara: rigore e Milakovic lo trasforma per il vantaggio savonese. Un minuto dopo il pareggio: palla da Renzuto a Bukic che la deve solo appoggiare in rete.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Pro Recco 1-1

(Parziali:

Carige Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Caldieri, Vuskovic, L. Bianco, Bertino, Piombo, Milakovic 1, Ricci, G. Novara, E. Novara, Colombo, Missiroli. All. Alberto Angelini.

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio, Renzuto Iodice, Bukic 1, Molina, Velotto, Aicardi, Echenique, Figari, Bodegas, A. Ivovic, N. Gitto, Massaro. All. Ratko Rudic.

Arbitri: Daniele Bianco (Rapallo) e Antonio Guarracino (Napoli). Delegato Fin: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note.