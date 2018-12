Albenga. Replay della 5a giornata del campionato di Seconda Categoria girone A. Riguardo al controverso e discusso episodio dell'”infortunio” occorso all’arbitro al 50′, sul risultato di 2-0 a favore dei locali, sarà la giustizia sportiva a doversi pronunciare. La gara tra la San Filippo Neri e Atletico Argentina intanto, a distanza di un mese, a termini di regolamento, va rigiocata. Fischio d’inizio al campo di Lusignano, ore 20.30.

Tabellino:

S.Filippo Neri-A.Argentina 0-0

San Filippo Neri: Immordino, Muscio, Mascardi, Garofalo, Munì, Santanelli, Basso, Chiarardo, Calcagno, De Luca.

A disp.: Sanipoli, Mantero, Scola, Coppola, Guarino, Lecini, Ricci, Andreis. All. Sportelli

Atletico Argentina: Amoretti, Costantini, Muratore, Mbaye, Alberti, Aroro, Pippia, Izeta, Siberie, Vecchiotti, Franzone.

A disp.: Mogliano, Calzetta, Meo, Hamza, Guiderone, Miatto, Karoucke. All. Pesante

Arbitro: Ferracin (Savona)

Note: Ammoniti: Angoli 2-0. Serata fredda, 17 spettatori (sottoscritto compreso)

Partita iniziato con dieci minuti di ritardo

Cronaca:

3′ S. Filippo in avanti. Lancio di Calcagno per Basso, Amoretti esce sui piedi del “sette” di casa.

5′ Grossa occasione A. Argentina. Pippia, direttamente su punizione. Conclusione a effetto che colpisce la traversa e rimbalza in prossimità della linea di porta. Per l’arbitro non è gol.

12′ Burtto fallo di Mbaye su Basso. L’arbitro in un primo momento lascia correre. Il giocatore ingauno rimane a terra e il gioco resta fermo per un paio di minuti.

15′ Sinistro di Muscardi, a lato.