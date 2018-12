Sassello. Svolta al vertice del girone B di Seconda Categoria. Il Millesimo si è isolato al comando, portandosi a più 2 sul Sassello, col quale fino a domenica condivideva il primato, e peraltro con una partita giocata in meno.

I giallorossi, oltre al loro merito per l’ottava vittoria in nove partite, devono ringraziare anche lo scontro diretto proposto dal calendario tra la seconda e la terza in classifica, Sassello e Vadese, terminato in parità. Allo stadio degli Appennini è finita 1 a 1. I biancoblù sono passati in vantaggio nelle fasi centrali del secondo tempo con Porro; gli ospiti condotti da Tony Saltarelli hanno poi perso due giocatori per espulsioni ma seppur ridotti in nove sono riusciti a pareggiare nel recupero con un gol di Grabinski.

di 157 Galleria fotografica Priamar Vs Murialdo









Il successo della capolista Millesimo è arrivato sul terreno della Rocchettese, battuta per 3 a 2. Un gol per parte nella prima frazione: ospiti in vantaggio con Protelli; immediata la risposta dei rossoblù con Carta. Nel secondo tempo la formazione guidata da Edy Amendola si è riportata avanti con Roveta ed ha segnato il terzo gol con Ciravegna; i locali hanno provato a riaprire la partita con una rete di Barba ma non è bastato.

In quarta posizione si porta il Murialdo, che ha ottenuto la terza vittoria consecutiva. I biancorossi in questo campionato hanno conquistato fuori casa 10 dei loro attuali 13 punti. La squadra di mister Fabio Macchia ha espugnato il Levratto di Zinola, battendo 1 a 0 la Priamar. La partita è stata decisa da un gol segnato da Pregliasco nelle fasi iniziali.

Dopo tre sconfitte consecutive, ritrova il successo l’Olimpia Carcarese. I biancorossi allenati da Andrea Alloisio hanno ottenuto in trasferta l’intero bottino stagionale, avendo sempre perso tra le mura amiche. Al Salvi di Cengio si sono imposti per 5 a 2. La Carcarese è andata a bersaglio con tripletta di Hublina e singole marcature di Giberti e Manti; per i granata reti di Camusso e Nasyr.

Primo pareggio stagionale, dopo quattro vittorie e cinque sconfitte, per la Santa Cecilia. Gli albissolesi hanno strappato un 2 a 2 dal Tabò di Calizzano, rimediando con Mandara allo scadere alla doppietta di Buscaglia. I biancoarancioni, in precedenza, erano passati in vantaggio per primi con una rete di Ormenisan.

Parità con 2 reti per parte anche tra Nolese e Dego. I biancoblù, al pari del Calizzano, solo la compagine che ha ottenuto il massimo di “X”: quattro. Nel primo tempo ospiti in vantaggio con Zunino su rigore e pareggio dei biancorossi con Castagno; nella ripresa la formazione di mister Gerardo Magalino si è portata avanti con la rete di Puppo ma i valbormidesi hanno replicato con il gol del nuovo arrivato Resio.