Albenga. Sorprendente svolta al vertice del girone A di Seconda Categoria. La Carlin’s Boys ha subito la prima sconfitta ed è stata raggiunta in vetta dall’Andora a quota 19 punti. Entrambe le squadre hanno raccolto fino ad ora sei vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

I matuziani sono caduti sul campo della San Filippo Neri. Albenganesi che, se dovessero vincere il recupero di domani sera con l’Atletico Argentina, a parità di partite giocate si porterebbero ad un solo punto dalla vetta. La squadra dei mister Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino si è imposta per 2 a 1, passando in vantaggio per prima con De Luca. Poco prima dell’intervallo gli ospiti hanno pareggiato con Fabrizio Calvini, poi, ad inizio ripresa, Scarlata ha parato un rigore evitando il sorpasso. Ad una ventina di minuti dal termine una rete di Basso ha regalato la grande gioia ai giallorossi.

L’Andora ha ringraziato la San Filippo e ha fatto la sua parte vincendo per 3 a 1 sul terreno del Borgio Verezzi. I rossoblù sono andati al riposo in vantaggio di un gol, segnato da Frione. Nel secondo tempo la formazione allenata da Francesco Bogliolo ha mostrato tutto il suo valore e ha ribaltato il risultato con una doppietta di Proglio e un gol di Spinelli.

Nella lotta per il primato può ancora dire la sua la Virtus Sanremo, vittoriosa sul Taggia “B” per 1 a 0. La partita è stata decisa da un gol di Capozucca.

Fermo per riposo l’Atletico Argentina, in quinta posizione si è portato il San Bartolomeo, che ha espugnato il Ruffinengo battendo il Legino “B” per 4 a 3. Ai verdeblù non è bastata la tripletta di Bazzano; per gli ospiti doppietta di Bodiang e reti di Roberto Iannolo e Belviso.

Seconda sconfitta di fila e ancora con 4 reti al passivo per la Villanovese, battuta a domicilio dal Riva Ligure, a segno due volte con Filardo (una su rigore) ed una ciascuno con Meka e Lucà dal dischetto. Questa volta però gli arancioblù hanno realizzato un gol, con Mohamed El Maazouzi.